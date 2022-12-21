بمشاركة 21 دولة.. الرياض تستضيف أعمال الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية

يُذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية تأسّس تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وأطلقت دورته العادية الأولى في العاصمة الأردنية، عمّان، عام 2019، ويهدف المجلس إلى مأسسة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية ودعم الدول الأعضاء في تطوير إستراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البُعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.