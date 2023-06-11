"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح تحد من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.