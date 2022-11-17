"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وزخات من البرد على الشمالية وحائل والقصيم والمدينة ومكة والشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق: (الباحة، عسير، جازان)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية).