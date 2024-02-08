هطولات ورعد وزخات برد.. "فرص أمطار الخميس تتزايد" وتتمدد إلى هذه المناطق

تشير آخر التوقعات إلى اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة، بحيث تزداد معها فرص هطول أمطار رعدية اليوم الخميس في مناطق جنوب غرب المملكة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا.
وفي التفاصيل؛ يُتوقع مع ساعات الصباح استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة جنوب غرب المملكة وجنوب منطقة الرياض، على أن تزداد فرص الأمطار بدءًا من ساعات الظهيرة، والتي تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحيانًا، في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد الأمطار وبحدة أقل نحو أجزاء من منطقة مكة المكرمة، بحيث قد تشمل العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والطائف، وجنوب وغرب منطقة الرياض.
ويكون الطقس لطيفًا إلى معتدل في مختلف المناطق، ومائلًا للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، وتكون الرياح معتدلة السرعة، ونشطة صباحًا في أجزاء من جنوب وغرب المملكة ومثيرة للغبار، كما تنشط حركة الرياح ضمن مناطق السحب الرعدية في جنوب المملكة، وفقًا لموقع "طقس العرب".
ومع ساعات المساء والليل، تستمر فرص هطول أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة، تكون غزيرة أحيانًا، تشمل أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، كما تشمل بحدة أقل أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من نجران، ويكون الطقس باردًا إلى بارد نسبيًا بوجه عام، ودافئًا في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
لذا يرجى الانتباه من غزارة الأمطار على بعض السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وعلى مرتفعات مناطق عسير والباحة، ومن الغبار في أجزاء من جنوب وغرب المملكة.