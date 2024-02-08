هطولات ورعد وزخات برد.. "فرص أمطار الخميس تتزايد" وتتمدد إلى هذه المناطق

ومع ساعات المساء والليل، تستمر فرص هطول أمطار رعدية في أجزاء من جنوب غرب المملكة، تكون غزيرة أحيانًا، تشمل أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، كما تشمل بحدة أقل أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من نجران، ويكون الطقس باردًا إلى بارد نسبيًا بوجه عام، ودافئًا في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.