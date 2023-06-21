السديس: أمن ضيوف الرحمن والحرمين خط أحمر

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين، حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.
وهنأ الرئيس العام، القيادة الرشيدة حفظها الله لما وصلت إليه المنظومة الأمنية من رقي وتطور والدعم الذي تتلقاه جميع القطاعات الأمنية والعسكرية التي تعمل في إطار المنظومة الأمنية في موسم الحج من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
كما نوه بدور سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمتابعته المستمرة لتطوير المنظومة الأمنية إلى جانب حرص مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي لتعزيز وتقوية القطاعات الأمنية.
وقال السديس بعد حضوره استعراض قوات أمن الحج في مكة مساء اليوم، إن "ما رأيناه في العرض العسكري مبعث الفخر والاعتزاز لكل مسلم ولكل سعودي وللأمة الإسلامية قاطبة، كون هذه العرض العسكري الضخم والمبهر يعكس التطور المذهل والاحترافية الكبيرة، والنقلة النوعية لمختلف القطاعات الأمنية ".
وطمأن الرئيس، المسلمين والحجاج خاصة بأن الحرمين والمشاعر والقاصدين وضيوف الرحمن بأيد أمينة، وفي ظل قيادة رشيدة ورجال أمن مخلصين، مؤكداً أن "أمن الحرمين وفريضة الحج خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ودولتنا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الحجيج".
ودعا للثقة بالقيادة الحكيمة والتي تعتبر العين الساهرة على أمن الحرمين والشعب، مؤكداً على ضرورة عدم الإصغاء للشائعات المغرضة ضد أمن الحجاج وسلامتهم.
وثمن عالياً دور رجال الأمن في حفظ أمن الحرمين وقاصديهما وضيوف الرحمن، مؤكداً جاهزية المنظومة الأمنية لمشاركتهم في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.
ودعا السديس الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن وما يقومون به من جهود في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.