السديس: أمن ضيوف الرحمن والحرمين خط أحمر

ودعا السديس الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن وما يقومون به من جهود في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.