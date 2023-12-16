مؤشّرات أوّليّة على عودة النشاط المطري على بعض مناطق المملكة الأسبوع الأخير من الشهر

تُشير آخرُ الخرائط الجويّة تلك الخاصة بتوقعات مُتوسطة المدى، إلى احتمالية أن تتأثّر المملكة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي ديسمبر، بنشاط جوي جديد، يجلب الأمطار للعديد من المناطق.
وتُشير المؤشرات الأوّلية إلى توقُّعات بأن يعبر مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية شرقي البحر الأبيض المُتوسط ومصر، حول "22-24" من الشهر الحالي، ويواصل تحركه لشمال غرب وشمال المملكة، ويتزامن ذلك مع امتداد لما يُسمّى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة المدارية نحو المنطقة. ويتسبّب ذلك في حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تتسبّب بهطول الأمطار مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات في بعض المناطق.
ويُتبَع تأثير الحالة المطرية باندفاعٍ لكتلة هوائية أبرد من المُعتاد نحو المملكة، تتسبّب بانخفاض في درجات الحرارة في العديد من المناطق؛ حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من 5 درجات مئوية فقط في بعض المناطق الشمالية والشمالية الوسطى.
وسيوافيكم طقسُ العرب بتفاصيل الحالة المطرية والمناطق المشمولة بها حين ثبات المؤشرات، بإذن الله.