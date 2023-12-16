مؤشّرات أوّليّة على عودة النشاط المطري على بعض مناطق المملكة الأسبوع الأخير من الشهر

وتُشير المؤشرات الأوّلية إلى توقُّعات بأن يعبر مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية شرقي البحر الأبيض المُتوسط ومصر، حول "22-24" من الشهر الحالي، ويواصل تحركه لشمال غرب وشمال المملكة، ويتزامن ذلك مع امتداد لما يُسمّى بمنخفض البحر الأحمر وتدفق للرطوبة المدارية نحو المنطقة. ويتسبّب ذلك في حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تتسبّب بهطول الأمطار مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرديات في بعض المناطق.