"شكر للسعودية" ومناشدة للشعب السوداني.. مخرجات محادثات جنيف تلقى ترحيباً من "تقدم"

وختمت التنسيقية البيان بمناشدة "الشعب السوداني في مواقع الحرب ومراكز النزوح ومعسكرات اللجوء بعدم التماهي مع سرديات استمرار الحرب ودفع جهود إيقافها، ونحثّهم على التسامي فوق كل الجراحات من أجل وقف نزيف الدم في بلادنا مع التمسك بالحق الكامل في العدالة كمدخل لبرنامج شامل للتعافي الاجتماعي والتعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية؛ فالمناداة بوقف الحرب لا تعني إغفال وإسقاط الحقوق التي تنصف الضحايا في مواجهة مرتكبي الانتهاكات وتجبر ضرر المتضررين بوصفها إجراءات ملازمة لإنهاء الحرب التي يترتب على استمرارها مزيد من الانتهاكات والضحايا وهذا ما يجب أن يتوقف الآن وفوراً".