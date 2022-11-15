بالصور.. ولي العهد يشارك في مأدبة عشاء قادة مجموعة العشرين

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم "الثلاثاء"، لرؤساء دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نوسا دوا في جزيرة بالي.
وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن الرئيس جوكو ويدودو قاد رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في قمة مجموعة العشرين إلى مكان العشاء في عربات تجرها الدواب.
وفي مجموعة صور نشرها المصور بندر الجلعود، على حسابه في "تويتر"، ظهر الأمير محمد بن سلمان أثناء المأدبة يتبادل الأحاديث مع الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.