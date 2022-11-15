بالصور.. ولي العهد يشارك في مأدبة عشاء قادة مجموعة العشرين

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم "الثلاثاء"، لرؤساء دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نوسا دوا في جزيرة بالي.