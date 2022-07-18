بعد إعلان "التجارة".. هكذا يتم إصدار "السجل" أو "وثيقة العمل الحُر" بسهولة

ومن أهم تلك التسهيلات حاليًا: خدمة إصدار سِجل تجاري إلكترونيًّا من خلال موقع وزارة التجارة "السجل التجاري"، وهي العملية التي لا تستغرق وقتًا طويلاً، أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يُمكِّن من إصدار وثيقة العمل الحُر.