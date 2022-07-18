بعد إعلان "التجارة".. هكذا يتم إصدار "السجل" أو "وثيقة العمل الحُر" بسهولة

قدَّمت الجهات الحكومية الكثير من التسهيلات للمواطن والمقيم لممارسة التجارة في السعودية. وتزامنًا مع إعلان وزارة التجارة متطلبات رئيسية لممارسة الأنشطة التجارية، تتضح أهمية بعض تلك التسهيلات.
ومن أهم تلك التسهيلات حاليًا: خدمة إصدار سِجل تجاري إلكترونيًّا من خلال موقع وزارة التجارة "السجل التجاري"، وهي العملية التي لا تستغرق وقتًا طويلاً، أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يُمكِّن من إصدار وثيقة العمل الحُر.
وتأتي تلك التنظيمات في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية في السعودية نشاطًا واسعًا، فيما استغل بعض المخالفين سابقًا الفرصة لممارسة التجارة الإلكترونية دون الحصول على أحد المتطلبَيْن.
وأكدت وزارة التجارة أن مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل رسمي يتطلب "إصدار سجل تجاري"، أو "إصدار وثيقة العمل الحُر".