مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ سبعيني مع مضاعفات انسداد الصمام التاجي خلال 45 دقيقة فقط ودون الحاجة لفتح الصدر

وقال الدكتور البوعلي أن الفريق الطبي أجرى عملية قسطرة قلبية عاجلة ، استغرقت 45 دقيقة فقط، وتم فيها الوصول إلى الصمام التاجي وفك التضيقات ومن ثم ترميمه، نقل بعدها المريض لجناح التنويم، وقد أشارت نتائج الفحوصات الأولية إلى وجود تحسن كبير في حالته الصحية منذ الساعات الأولى بعد العملية، مشيراً إلى أنه خرج إلى منزله في اليوم التالي للعملية وهو بصحة جيدة وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.