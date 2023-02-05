2 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة بدرجتيْن مئويتيْن.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 31 مئوية، وكل من مكة المكرّمة وشرورة وبيشة 30 مئوية، والقنفذة 29 درجة، ثم نجران 28 مئوية، وجدة ووادي الدواسر وينبع 27 مئوية، والمدينة المنوّرة والخرج 26 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بدرجتيْن مئويتيْن، تليها تبوك وسكاكا 4 درجات، وحائل وعرعر ورفحاء 5 مئوية.
وسجّلت الباحة وأبها وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.