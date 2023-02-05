2 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة بدرجتيْن مئويتيْن.