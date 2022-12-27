"تقويم التعليم" تعتمد إنشاء الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد

وستسهم الأكاديمية في توفير متخصصين لتأدية أعمال ضمان وضبط الجودة في التعليم والتدريب، وبناء القدرات البشرية الوطنية، إحدى أهم دعائم جودة التعليم والتدريب، مما يلبي حاجة الهيئة في التوسع بتدريب مختصي التقويم والقياس والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وحاجة المراكز الوطنية للتقويم والاعتماد لمراجعين وأخصائيين في التقويم والقياس والاعتماد، كما يلبي حاجة المؤسسات التي تُعنى بالتقويم والاعتماد محلياً وإقليمياً، ويساعد في دعم إيرادات الهيئة، ويرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما من خلال تدريب منسوبي مؤسسات التعليم والتدريب.