"الجلاجل" يشكر القيادة على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي إلى مؤسسة غير ربحية

رفع وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء -من حيث المبدأ- على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، وغير هادفة للربح، مملوكة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقال: تأتي هذه الموافقة في إطار اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- المستمر، لمسيرة التحول في القطاع الصحي، الذي يهدف لإعادة هيكلة الخدمات الصحية، والارتقاء بها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وكل مَن هم على أرض الوطن، ويأتي ذلك القرار ضمن عملية التحول الصحي وإعادة هيكلة القطاع، بعد أن سبقه قرار تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمؤسسة غير هادفة للربح، وقرار إنشاء شركة الصحة القابضة، وداعمًا لجهود البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي؛ وذلك بتأسيس مركز للأبحاث يرتبط بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
يُذكر أن برنامج التحول الصحي قد أنجز عددًا من المبادرات والمشاريع التي كان لها أثر ملحوظ، وساهم بعضها في مواجهة الجائحة كإنشاء هيئة الصحة العامة "وقاية"، والمركز الوطني للأزمات الطوارئ، والمختبر الصحي الوطني، ومركز القيادة والتحكم.
كما ساعد برنامج التحول الصحي بإطلاق مبادرات نوعية، تَضمنت إطلاق مستشفى "صحة" الافتراضي، ومركز سلامة المرضى، والتحول الصحي الرقمي، وغيرها من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة القطاع الصحي في المملكة، ليغدو نظامًا شاملًا وفاعلًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والوصول لمجتمع حيوي يتمتع أفراده بحياة عامرة وصحية.