"الجلاجل" يشكر القيادة على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي إلى مؤسسة غير ربحية

وقال: تأتي هذه الموافقة في إطار اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- المستمر، لمسيرة التحول في القطاع الصحي، الذي يهدف لإعادة هيكلة الخدمات الصحية، والارتقاء بها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وكل مَن هم على أرض الوطن، ويأتي ذلك القرار ضمن عملية التحول الصحي وإعادة هيكلة القطاع، بعد أن سبقه قرار تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمؤسسة غير هادفة للربح، وقرار إنشاء شركة الصحة القابضة، وداعمًا لجهود البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي؛ وذلك بتأسيس مركز للأبحاث يرتبط بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.