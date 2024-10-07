اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

وبيّنت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مقيّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما تسمح الضوابط بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، على أن تتولى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.