شرطة الرياض تقبض على 34 مخالفًا لنظامي أمن الحدود والإقامة

كما ألقت القبض على (27) مخالفًا لنظام الإقامة؛ منهم (14) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية و(3) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية.