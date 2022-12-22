شرطة الرياض تقبض على 34 مخالفًا لنظامي أمن الحدود والإقامة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود؛ (3) منهم من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الباكستانية.
كما ألقت القبض على (27) مخالفًا لنظام الإقامة؛ منهم (14) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية اليمنية و(3) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية.
وجرى القبض على هؤلاء المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.