أمانة الرياض تضبط 5 آلاف عامل مخالف خلال 10 أشهر

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط 5.072 عاملًا مخالفًا من قبل غرفة العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية تعمل في إطار تكاملي؛ لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة، خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 إلى 21 أغسطس 2022م.