مستشار "آركو" يؤكّد أحقّية المنظّمات في التحرك لتحقيق تمويل ذاتي

أكّد مستشار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع، اليوم الخميس؛ ضرورة تحرك المنظمات نحو تحقيق تمويل ذاتي؛ انطلاقًا من حقها المشروع في نصوص دساتيرها.
جاء ذلك خلال مداخلته ممثلًا للمنظمة العربية، في ورشة التمويل الذاتي المنعقدة إلى جانب فعاليات الدورة 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تونس.
وقال "الهزاع": إن انتظار المساهمات الطوعية أو التبرعات لا يمكن الاستناد إليها، خصوصًا في ظلّ تزايد أعداد المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ مما جعل المنافسة شديدة على أبواب الجهات المانحة، حكومات كانت أم قطاعًا تجاريًّا.
وأضاف: من هنا فإن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إدراكًا منها لتعدد وقوة طرق أبواب المانحين ومحدودية الحصول على التمويل الكافي للبرامج والأنشطة التي تخطط لها، أو تلك التي تفرضها الكوارث والأزمات الإنسانية؛ بادرت باعتماد صندوق عربي للطوارئ والإغاثة.
وأوضح أن نظام تمويله واستثمار نصيب من رصيده وضع ضمانًا لديمومته، وكذا التوجه إلى مناشط استثمارية وفق منهج للفرص المنتجة يدرس بعناية تامة استعانت بمكاتب متخصصة، مع إنشاء إدارة في هيكلة المنظمة تعنى بهذا الجانب.
وأشار إلى أن "آركو" أوكلت إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية إعادة هيكلة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وأحاط "الهزاع" المشاركين في الورشة ببرنامج الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والخاص بمنهج جمع التبرعات، الذي تمّ تداوله خلال اجتماع الهيئة العامة 47 للمنظمة العربية، التي انعقدت في الدوحة للفترة من 5 إلى 6 يونيو الجاري.