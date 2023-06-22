مستشار "آركو" يؤكّد أحقّية المنظّمات في التحرك لتحقيق تمويل ذاتي

وقال "الهزاع": إن انتظار المساهمات الطوعية أو التبرعات لا يمكن الاستناد إليها، خصوصًا في ظلّ تزايد أعداد المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ مما جعل المنافسة شديدة على أبواب الجهات المانحة، حكومات كانت أم قطاعًا تجاريًّا.