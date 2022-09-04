محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: عودة واثقة لمليون طالب وطالبة.. وإطلاق خطوط سعودية جديدة.. والنصر أغلى نادٍ آسيوي

إحباط تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين.. والتحقيق في حادثة "التربية الاجتماعية" بخميس مشيط
الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
زيد الخمشي
زيد الخمشي

واكبت صحيفة سبق جهود الدولة في كل المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فمع أول عودة حضوريًا كاملة لجميع الطلاب والطالبات للمدارس لوحظت نسب الحضور المرتفعة، وكشفت وزارة التعليم عن أنظمة ومناهج دراسية جديدة وفي عملية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة تم إحباط تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين، من ناحية أخرى وجّه أمير عسير بالتحقيق في فيديو دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار 10 قرارات

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة، وفي بداية الجلسة تطرق مجلس الوزراء إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق بالبلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب الفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق في بلاده.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
في مرحلته الثانية... مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد هوية مساجد جدة التاريخية

أعاد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، في مرحلته الثانية، بناء وترميم مساجد جدة التاريخية بهدف تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية ويُسهم المشروع في إبراز البعد الحضاري للمملكة، الذي تركّز عليه رؤية المملكة 2030

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
برعاية ولي العهد.. "الثقافة" تنظم الحفل الختامي لـ"الجوائز الثقافية الوطنية" سبتمبر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ تنظم وزارة الثقافة الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" يوم الجمعة التاسع من سبتمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين بالجوائز.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.. "الشلوي" يكتسح الثنايا.. أسرع توقيتًا

اكتسح مالك الهجن محمد عبدالرحمن الشلوي، نتائج سباقات الثنايا ضمن الأشواط النهائية في ⁧‫مهرجان ولي العهد للهجن⁩ 2022 من خلال المطية "متعبة" والتي جاءت الأسرع على مستوى الأشواط الـ 8 بتوقيت 9:52.140

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
المملكة تُصنّف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، 5 أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
المملكة تؤكد: تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود تتطلب استجابة دولية سريعة وشاملة

أكدت المملكة العربية السعودية، أن تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قِبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
"بخاري" يطالب السلطات اللبنانية بتسليم رجل هدّد سفارة المملكة

ذكر سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، أن هناك مساعي لاعتقال شخصٍ سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض، وذلك بعد أن هدّد سفارة المملكة في بيروت الأسبوع الماضي.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
"إغاثي" الملك يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للفئات الأكثر حاجة بالسودان واليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
"الصحة": تسجيل 66 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، السبت 3 سبتمبر 2022، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 813682 حالة.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
متحورات "جديدة كلياً" من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن متحورات جديدة كليًا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليًا يُفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
الرياض.. بالصور عودة أكثر من مليون ومائتي ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

انتظم أكثر من مليون طالب وطالبة في 6014 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بالرياض، ونفذ قيادات الإدارة وأكثر من 2000 مشرف ومشرفة زيارات إشرافية مع أول يوم دراسي.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
متحدثة التعليم: نظام ‫الفصول الدراسية الثلاثة يحقق التوازن ويتيح فرص الإبداع

كشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري عن الأنظمة والمناهج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع أول عودة حضورية كاملة لجميع الطلاب والطالبات للمدارس.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
"الصحة": هذه مكونات وجبة الإفطار المتكاملة لطلاب المدارس

كشفت وزارة الصحة، عن وجبة الإفطار المتكاملة، الواجب تقديمها للأطفال والتي لا بد أن تحتوي على الفيتامينات بالفواكه والنشويات والماء والمعادن.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
عملية "الميناء الجاف" وشحنة "الطحين" تنتهي بإحباط تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
عقب فيديو دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.. أمير عسير يوجّه بالتحقيق

وجّه أمير عسير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة والتحقيق في فيديو متداول يتضمن مجموعة من الرجال، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
السياحة تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج

أعلنت وزارة السياحة إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضًا الحاصلون على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
السعودية تستعد لإطلاق شركة طيران جديدة بـ 30 مليار دولار

تضع السعودية اللمسات الأخيرة على إطلاق شركة طيران دولية جديدة بمليارات الدولارات، والتي تقول المصادر إنه من المرجح أن يطلق عليها اسم “ريا”.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
الأندية السعودية تتصدر قائمة أغلى أندية قارة آسيا.. و"النصر" في المقدمة

تصدّرت الأندية السعودية المراكز الأربعة الأولى في قائمة أغلى أندية قارة آسيا من ناحية القيمة السوقية، وجاء نادي النصر في الصدارة بعدما بلغت قيمته "64.03 مليون يورو".

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
وزارة الرياضة توافق على استقالة رئيس نادي الأهلي "النفيعي".. تعرَّف على الإدارة الجديدة

تلقت وزارة الرياضة الأربعاء خطابًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، يتضمن طلبًا باستقالته من منصبه.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
الجولة الثانية من دوري "روشن" .. جماهير "الشباب" بعد تجاوز أبها تردد : "رباعية يا أحلى ليلة تجمعنا"

تغلب الشباب على أبها برباعية نظيفة في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
الرئيس العراقي يشدّد على إجراء انتخابات مبكّرة للخروج من الأزمة والكاظمي يلوّح بالاستقالة

شدّد الرئيس العراقي برهم صالح على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجًا للأزمة" السياسية في بلاده، خصوصًا عقب التطورات الخطيرة التي أدّت إلى مقتل عشرات الأشخاص.

الطابور الصباحي للطلاب في أول يوم دراسي​
"الأمن القومي الأمريكي": لن يُسمح لإيران بامتلاك قدرة صنع أسلحة نووية

جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، التشديد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكلٍ من الأشكال أن تحصل إيران على السلاح النووي، لكنه أوضح أيضًا وجوب الاستعداد لكل الخيارات.

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