موجز "سبق" الأسبوعي: عودة واثقة لمليون طالب وطالبة.. وإطلاق خطوط سعودية جديدة.. والنصر أغلى نادٍ آسيوي

واكبت صحيفة سبق جهود الدولة في كل المجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فمع أول عودة حضوريًا كاملة لجميع الطلاب والطالبات للمدارس لوحظت نسب الحضور المرتفعة، وكشفت وزارة التعليم عن أنظمة ومناهج دراسية جديدة وفي عملية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة تم إحباط تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين، من ناحية أخرى وجّه أمير عسير بالتحقيق في فيديو دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط.
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة، وفي بداية الجلسة تطرق مجلس الوزراء إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب الفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق في بلاده.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف.
أعاد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، في مرحلته الثانية، بناء وترميم مساجد جدة التاريخية بهدف تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية ويُسهم المشروع في إبراز البعد الحضاري للمملكة، الذي تركّز عليه رؤية المملكة 2030
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ تنظم وزارة الثقافة الحفل الختامي لمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" يوم الجمعة التاسع من سبتمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين بالجوائز.
اكتسح مالك الهجن محمد عبدالرحمن الشلوي، نتائج سباقات الثنايا ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 من خلال المطية "متعبة" والتي جاءت الأسرع على مستوى الأشواط الـ 8 بتوقيت 9:52.140
صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، 5 أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.
أكدت المملكة العربية السعودية، أن تطور التهديدات الإرهابية المتصاعدة والعابرة للحدود الوطنية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم، أحد أهم الأسباب التي تتطلب استجابة سريعة وشاملة من قِبل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت سابق.
ذكر سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، أن هناك مساعي لاعتقال شخصٍ سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض، وذلك بعد أن هدّد سفارة المملكة في بيروت الأسبوع الماضي.
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله؛ لدعم الشعب السوداني الشقيق.
أعلنت وزارة الصحة، السبت 3 سبتمبر 2022، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 813682 حالة.
أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن متحورات جديدة كليًا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليًا يُفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.
انتظم أكثر من مليون طالب وطالبة في 6014 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بالرياض، ونفذ قيادات الإدارة وأكثر من 2000 مشرف ومشرفة زيارات إشرافية مع أول يوم دراسي.
كشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري عن الأنظمة والمناهج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع أول عودة حضورية كاملة لجميع الطلاب والطالبات للمدارس.
كشفت وزارة الصحة، عن وجبة الإفطار المتكاملة، الواجب تقديمها للأطفال والتي لا بد أن تحتوي على الفيتامينات بالفواكه والنشويات والماء والمعادن.
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض.
وجّه أمير عسير تركي بن طلال، بتشكيل لجنة والتحقيق في فيديو متداول يتضمن مجموعة من الرجال، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.
رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.
أعلنت وزارة السياحة إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضًا الحاصلون على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن
تضع السعودية اللمسات الأخيرة على إطلاق شركة طيران دولية جديدة بمليارات الدولارات، والتي تقول المصادر إنه من المرجح أن يطلق عليها اسم “ريا”.
تصدّرت الأندية السعودية المراكز الأربعة الأولى في قائمة أغلى أندية قارة آسيا من ناحية القيمة السوقية، وجاء نادي النصر في الصدارة بعدما بلغت قيمته "64.03 مليون يورو".
تلقت وزارة الرياضة الأربعاء خطابًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، يتضمن طلبًا باستقالته من منصبه.
تغلب الشباب على أبها برباعية نظيفة في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
شدّد الرئيس العراقي برهم صالح على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجًا للأزمة" السياسية في بلاده، خصوصًا عقب التطورات الخطيرة التي أدّت إلى مقتل عشرات الأشخاص.
جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، التشديد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكلٍ من الأشكال أن تحصل إيران على السلاح النووي، لكنه أوضح أيضًا وجوب الاستعداد لكل الخيارات.