موجز "سبق" الأسبوعي: عودة واثقة لمليون طالب وطالبة.. وإطلاق خطوط سعودية جديدة.. والنصر أغلى نادٍ آسيوي

جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، التشديد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكلٍ من الأشكال أن تحصل إيران على السلاح النووي، لكنه أوضح أيضًا وجوب الاستعداد لكل الخيارات.