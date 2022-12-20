قصة نجاح زوجَيْن في إدارة مشروعهما.. والزوج لـ"سبق": كُنْ رجلاً لزوجتك لا عليها

يدًا بيد، وكتفًا بكتف، يقف رائد محمد عبدالله العصفور منذ 6 سنوات إلى جانب زوجته "سمية إبراهيم" في إدارة مشروعهما الخاص مُجسدًا بذلك مقولة "كُنْ رجلاً لي وليس رجلاً عليَّ"، فيما قال في حديثه لـ"سبق" من مقر مهرجان فيست للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي، إنه سعيد كونه الداعم الأول والأخير لشريكة حياته.
وأشار إلى أنه يجد الوقت المناسب للتوفيق بين عمله ودعم مشروع زوجته، لافتًا إلى ضرورة أن يقف الرجل إلى جوار زوجته، ويدعمها في مشاريعها؛ وهو ما يساعد في التقارب والتآلف بينهما.
واعتبر "رائد" أن مقولة "ثقافة العيب" أصبحت من الماضي، ولم يعد لها وجود؛ فالعمل أيًّا كان شرف ورفعة للإنسان.
بدورها، أشارت الزوجة "سمية إبراهيم"، صاحبة "مذاق الذواقة"، المتجر الإلكتروني المتخصص في صناعة القهوة والكرك والخلطات والحلويات والمعجنات والبهارات، إلى أن عملها يتركز أكثر خلال مواسم الشتاء ورمضان، ودعت الأسر الراغبة إلى الإقبال على هذه المشاريع.
واختتمت "سمية" حديثها لـ"سبق" بمقولة "ما ينال العز خمام الوسايد"، داعية إلى الصبر والمثابرة، ومواصلة العمل والتعلم حتى تحقيق النجاح.
وتُنظِّم هيئة فنون الطهي مهرجان فيست للطعام السعودي خلال الفترة من 12 ديسمبر 2022 إلى 29 ديسمبر 2022، من الساعة الـ04 مساء إلى الـ12 صباحًا؛ للاحتفاء بالطعام السعودي، وبدلالاته الحضارية والتراثية، عبر محتوى تعليمي تثقيفي وترفيهي موجَّه لجميع شرائح المجتمع.
ويتضمن المهرجان أنشطة وفعاليات متعددة الوسائط، تدور في مجملها حول الطعام، واستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات للطهي، وبحث في فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين.