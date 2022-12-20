قصة نجاح زوجَيْن في إدارة مشروعهما.. والزوج لـ"سبق": كُنْ رجلاً لزوجتك لا عليها

يدًا بيد، وكتفًا بكتف، يقف رائد محمد عبدالله العصفور منذ 6 سنوات إلى جانب زوجته "سمية إبراهيم" في إدارة مشروعهما الخاص مُجسدًا بذلك مقولة "كُنْ رجلاً لي وليس رجلاً عليَّ"، فيما قال في حديثه لـ"سبق" من مقر مهرجان فيست للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي، إنه سعيد كونه الداعم الأول والأخير لشريكة حياته.