زرعت في بيتها 3000 شتلة وشجرة.. مدير عام بيئة عسير يتفاعل ويزور مواطنة

تفاعل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مع ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزرعة خاصة لإحدى المواطنات في مركز الفرعين وهي هدباء القحطاني 66 عاماً، والتي ساهمت في زراعة منزلها بحوالي 3000 ما بين شجرة وشجيرة في مساحة إجمالية حوالي 5000 م2 ، إضافة لتزيين مداخل منزلها بالأشجار والقطع التراثية والطبيعية.
وأبدى آل مجثل سعادته بأن يشاهد مثل هذه الأفكار وحب الزراعة لأسر كريمة في المنطقة، وقال:" أشكر الزملاء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على تناول مثل هذه الأمثلة الإيجابية التي تتواكب مع سياسة الدولة حفظها الله و توجيه ولاة الأمر أدامهم الله وحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة في تشجيع الزراعة وتنمية الغطاء النباتي، وهو ما يحدث ولله الحمد بفضل من الله ثم تعاون الجميع، والمواطنة هدباء مثال رائع يحتذى به وسنشاهد الكثير من هذه الأمثلة في القريب العاجل بحول الله".
وكان رواد بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلوا حرص المواطنة ومجهوداتها الشخصية لزراعة منزلها.
ويأتي تفاعل مدير عام فرع الوزارة بعسير في إطار اهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتشجيع الزراعة والمبادرات التي تهتم بالتشجير وتنمية الغطاء النباتي.