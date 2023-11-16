زرعت في بيتها 3000 شتلة وشجرة.. مدير عام بيئة عسير يتفاعل ويزور مواطنة

وأبدى آل مجثل سعادته بأن يشاهد مثل هذه الأفكار وحب الزراعة لأسر كريمة في المنطقة، وقال:" أشكر الزملاء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على تناول مثل هذه الأمثلة الإيجابية التي تتواكب مع سياسة الدولة حفظها الله و توجيه ولاة الأمر أدامهم الله وحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة في تشجيع الزراعة وتنمية الغطاء النباتي، وهو ما يحدث ولله الحمد بفضل من الله ثم تعاون الجميع، والمواطنة هدباء مثال رائع يحتذى به وسنشاهد الكثير من هذه الأمثلة في القريب العاجل بحول الله".