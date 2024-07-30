"التجارة": استدعاء 3.210 مركبات "Kia Telluride"

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3.210 مركبات (Kia Telluride) 2024-2020، لوجود خلل في مجموعة نقل الحركة (عمود الدوران الأمامي الأيمن والمحور الأوسط) قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر الإصابة أو وقوع حادث.