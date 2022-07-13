"الحج" تنشر فيديو يستعرض يومين عظيمين في حياة المسلم.. تعرف عليهما

وحمل الفيديو رسالة تربوية ودينية لتأمل معاني الحج وإدراك أهمية هذا الركن الأساسي في حياة كل مسلم، لما فيه من تطهير للنفس من الذنوب والآثام وما يمثله من ميلاد جديد للقلب والروح، لمن أداه كامل الأركان والشروط، وهو ما بشّر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ" (متفقٌ عليه).