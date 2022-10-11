"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى عضوية الشبكة الدولية للسلامة الدوائية

ويعدّ هذا الانضمام إضافةً مهمة لتعزيز ودعم جهود "الهيئة" الرقابية فيما يخص سلامة المنتجات الدوائية، من خلال تطوير وبناء القدرات وتعزيز كفاءتها في السلامة الدوائية، وتطوير الأدلة الإرشادية لشركات ومصانع الأدوية لتسمية وتصميم المنتجات الدوائية، وتقليل الأخطاء الدوائية المتعلقة بالمنتجات قبل تسجيل الدواء وطرحه للسوق بمراجعة العبوات والتأكد من المعلومات المتوفرة بها ووضوحها، ومراجعة تصميم العبوات لمنع التشابه مع مستحضرات أخرى، وكذلك مراجعة التشابه اللفظي أو الكتابي بين أسماء المستحضرات المتوفرة في السوق، والمتابعة لتقارير الأخطاء الدوائية المتعلقة بالمنتجات بعد التسجيل، إضافةً إلى إبراز جهودها في هذا المجال على المستوى الدولي.