السيفان والنخلة يضيئان والرايات.. شاهد الشرقية تزدان بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

وتابعت: كما تم تركيب عدد 4 ساريات أعلام بطول 25 مترًا للسارية الواحدة عند تقاطع طريق الدمام الجبيل السريع مع طريق الملك فهد، وتركيب عدد 175 جهاز صوت على أعمدة الإنارة الواقعة بممشى طريق الملك عبدالله لتشغيل النشيد الوطني السعودي، والأناشيد الوطنية، وتركيب عدد 100 علم مثبتة على قواعد خرسانية وتحمل صور هوية اليوم الوطني الـ93 وشعار الرؤية 2030، تم تركيبها عند تقاطعات الطرق بالحاضرة، بالإضافة لترکیب عدد 11 مجسمًا كبيرًا على الأرصفة بمواقع مختلفة بالحاضرة.