السيفان والنخلة يضيئان والرايات.. شاهد الشرقية تزدان بالأخضر احتفاءً بيوم الوطن

توشحت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باللون الأخضر استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني 93، وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل برنامجها للاحتفال بهذه المناسبة الغالية، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير؛ لإنهاء كل الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بأعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني والتجهيزات في الواجهات البحرية والحدائق والطرق والميادين؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية بالشراكة مع الجهات المعنية حيث تم تركيب 1280 بانر يحمل هوية اليوم الوطني بتصاميم مختلفة وموزعة على طرق وشوارع الحاضرة، وتركيب عدد 12 بانر كبيرًا على المباني التابعة للأمانة تحمل هوية اليوم الوطني وعبارات التهنئة والمواطنة.
وبيّنت أنه تم تزيين عدد 8 مبانٍ رئيسية بالحاضرة بالإنارة التفاعلية على شكل شعار وهوية اليوم الوطني وشعار الرؤية 2030 وصور المؤسس -طيب الله ثراه- وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتزيين شوارع مدينة الدمام بعدد 3000 علم للمملكة تم تركيبها على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، وترکیب 75 شكلًا مضيئًا للسيفين والنخلة على أعمدة الإنارة، وترکیب 51 شكلًا من أشكال الزينة على أرصفة التقاطعات وفي المماشي والواجهات البحرية.
وتابعت: كما تم تركيب عدد 4 ساريات أعلام بطول 25 مترًا للسارية الواحدة عند تقاطع طريق الدمام الجبيل السريع مع طريق الملك فهد، وتركيب عدد 175 جهاز صوت على أعمدة الإنارة الواقعة بممشى طريق الملك عبدالله لتشغيل النشيد الوطني السعودي، والأناشيد الوطنية، وتركيب عدد 100 علم مثبتة على قواعد خرسانية وتحمل صور هوية اليوم الوطني الـ93 وشعار الرؤية 2030، تم تركيبها عند تقاطعات الطرق بالحاضرة، بالإضافة لترکیب عدد 11 مجسمًا كبيرًا على الأرصفة بمواقع مختلفة بالحاضرة.
يُذكر أن هذه التجهيزات تأتي حرصاً من أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الوطني، والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.