جامعة نجران تُصدر 168 شهادة مهنية في التعليم والتدريب الإلكتروني

وتشمل الشهادات مجالَ تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT)، وتصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD)، إضافة إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA)؛ وذلك بعد أن تمت مواءمة متطلبات البرنامج مع كفايات الشهادات المهنية الاحترافية من خلال مبادرة "مكن" التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تمكين الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني من الحصول على "المستوى التأسيسي" للشهادات المهنية الاحترافية، وإكسابهم المهارات والممارسات اللازمة في المجال، طبقًا لأعلى المعايير العالمية لزيادة فرصهم وتنافسيتهم في سوق العمل.