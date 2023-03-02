نائب أمير الرياض يؤدِّي صلاةَ الميت على اللواء محمد السعد

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاة الميت على مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد، في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض.
وأدّى الصلاةَ مع نائب أمير منطقة الرياض، المديرُ العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وعقب الصلاة قدَّم الأمير محمد بن عبدالرحمن التعازيَ لأسرة الفقيد، داعيًا اللهَ العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته. فيما أعربت أسرة الفقيد عن الشكر لنائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.