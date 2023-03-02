نائب أمير الرياض يؤدِّي صلاةَ الميت على اللواء محمد السعد

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاة الميت على مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد، في جامع الأمير فهد بن محمد بالرياض.