اجتماعات ثنائية للمملكة مع وفود 9 دول.. "الإيكاو للطيران والوقود البديل" يسدل ستاره بدبي

وأكد وفد المملكة في ورقة عمل قدّمها خلال أعمال المؤتمر، أهمية المبادئ والعناصر الأساسية الواجب تبنيها للاتفاق على إطار عالمي لتطوير ونشر أنواع "وقود الطيران المستدام" و"وقود الطيران منخفض الكربون"، إضافة إلى مصادر الطاقة الأنظف للطيران، وتبني السياسات الشاملة المحايدة دون تمييز ضد أي من مصادر الطاقة أو التقنيات أو أنواع الوقود.