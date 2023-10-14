حفريات وهبوط مسار.. "أمانة الرياض" تتلقى 147 ألف بلاغ خلال 9 شهور

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها تلقت 147.347 بلاغاً لمركز 940 خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، تنوّعت بين هبوط مسار وحفريات وتجمعات مياه أنجزت منها 98%.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها للارتقاء بجودة الطرق، وتحسين تجربة التنقل في المدينة.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تنفيذ 144.955 بلاغاً من إجمالي 147.347 بنسبة تنفيذ بلغت 98%.
وأضافت في إنفوجرافيك لها، أن أعلى 5 بلاغات تلقتها هي ملاحظات أسفلت وحفر في الطريق، وهبوط مسار خدمة، ومخالفات مقاول حفريات، وهبوط مسار خدمة خطير، وتجمعات مياه.