محليات

حفريات وهبوط مسار.. "أمانة الرياض" تتلقى 147 ألف بلاغ خلال 9 شهور

أنجزت منها 98 %.. ضمن جهودها للارتقاء بجودة الطرق وتحسين تجربة التنقل
حفريات وهبوط مسار.. "أمانة الرياض" تتلقى 147 ألف بلاغ خلال 9 شهور

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها تلقت 147.347 بلاغاً لمركز 940 خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، تنوّعت بين هبوط مسار وحفريات وتجمعات مياه أنجزت منها 98%.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها للارتقاء بجودة الطرق، وتحسين تجربة التنقل في المدينة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تنفيذ 144.955 بلاغاً من إجمالي 147.347 بنسبة تنفيذ بلغت 98%.

وأضافت في إنفوجرافيك لها، أن أعلى 5 بلاغات تلقتها هي ملاحظات أسفلت وحفر في الطريق، وهبوط مسار خدمة، ومخالفات مقاول حفريات، وهبوط مسار خدمة خطير، وتجمعات مياه.

أمانة الرياض

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