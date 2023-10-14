حفريات وهبوط مسار.. "أمانة الرياض" تتلقى 147 ألف بلاغ خلال 9 شهور

وأضافت في إنفوجرافيك لها، أن أعلى 5 بلاغات تلقتها هي ملاحظات أسفلت وحفر في الطريق، وهبوط مسار خدمة، ومخالفات مقاول حفريات، وهبوط مسار خدمة خطير، وتجمعات مياه.