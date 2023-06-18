الظل يدخل مرحلة شبه الانعدام بالعاصمة اليوم.. حذارِ من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن العاصمة الرياض ستشهد هذه الأيام ظلاً شبه معدومٍ في فترة الزوال، محذراً من مخاطر الإجهاد الحراري.
وقال المسند؛ في تغريدة له عبر تويتر، إن الشمس تصل اليوم إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجة؛ ما يعني أنها ستكون شبه عمودية على الأجسام، فيُصبح الظل في حالة من شبه الانعدام، وتستمر هذه الوضعية حتى 24 يونيو.
ولفت إلى أن فترة الزوال هي الفترة التي يبدأ فيها ميل الشمس من الشرق إلى جهة الغرب، وإذا زالت إلى جهة الغرب قليلاً دخل وقت الزوال ودخول وقت الظهر.
وتابع، في هذا التوقيت تكون الشمس شبه عمودية على رأس الإنسان، وبالتالي تزداد مخاطر التعرُّض لضربات الشمس والإجهاد الحراري في هذه الفترة، وهي الفترة ذاتها التي يُمنع فيها العُمال من العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، لذا يُنصح بعدم البقاء تحت أشعة الشمس فترات طويلة.