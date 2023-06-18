الظل يدخل مرحلة شبه الانعدام بالعاصمة اليوم.. حذارِ من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

وقال المسند؛ في تغريدة له عبر تويتر، إن الشمس تصل اليوم إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجة؛ ما يعني أنها ستكون شبه عمودية على الأجسام، فيُصبح الظل في حالة من شبه الانعدام، وتستمر هذه الوضعية حتى 24 يونيو.