"أمانة الرياض" تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل وتكشف عن إنجازاتها خلال أسبوع

|وفي التفاصيل، شملت الخدمات أعمال السفلتة بطول ثلاثمائة واثني عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعين مترًا مربعًا، ودهان ثلاثة وستين ألفًا وتسعمائة واثنين وخمسين مترًا مربعًا، وإصلاح سبعة وستين وثمانمائة مترًا مربعًا من الحفر والهبوط في الشوارع، وصيانة أربعمائة وسبعة وتسعين مترًا مربعًا للإنترلوك، وصيانة خمسمائة وثمانية وثمانين مترًا مربعًا من بلاط الأرصفة والمرافق العامة، وصيانة تسعمائة وثمانية وسبعين مترًا طوليًّا من البرودرات، وإصلاح ستمائة وستة وخمسين صبة خرسانية، وغسل مائة وسبعة وستين ألفًا ومائة وواحد وأربعين مترًا طوليًّا من الدهانات الأرضية والعلامات الإرشادية في الطرق، وإزالة ثمانية وستين مطبًّا صناعيًّا، وصيانة مائتين واثنتين من اللوحات الإرشادية في مختلف أحياء العاصمة.