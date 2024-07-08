"أمانة الرياض" تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل وتكشف عن إنجازاتها خلال أسبوع
ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز ورفع جودة الحياة في العاصمة، نفَّذت خلال المدة من 28 يونيو إلى 4 يوليو 2024م عددًا من المبادرات والخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوارها، وشملت الخدمات البلدية والرقابية والصحية والامتثال والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.
|وفي التفاصيل، شملت الخدمات أعمال السفلتة بطول ثلاثمائة واثني عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعين مترًا مربعًا، ودهان ثلاثة وستين ألفًا وتسعمائة واثنين وخمسين مترًا مربعًا، وإصلاح سبعة وستين وثمانمائة مترًا مربعًا من الحفر والهبوط في الشوارع، وصيانة أربعمائة وسبعة وتسعين مترًا مربعًا للإنترلوك، وصيانة خمسمائة وثمانية وثمانين مترًا مربعًا من بلاط الأرصفة والمرافق العامة، وصيانة تسعمائة وثمانية وسبعين مترًا طوليًّا من البرودرات، وإصلاح ستمائة وستة وخمسين صبة خرسانية، وغسل مائة وسبعة وستين ألفًا ومائة وواحد وأربعين مترًا طوليًّا من الدهانات الأرضية والعلامات الإرشادية في الطرق، وإزالة ثمانية وستين مطبًّا صناعيًّا، وصيانة مائتين واثنتين من اللوحات الإرشادية في مختلف أحياء العاصمة.
وتأتي جهود الأمانة بمتابعة مستمرة من أمين المنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن؛ لرفع جودة الحياة في المدينة امتدادًا لسعي الأمانة في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في زيادة تطور المدينة، وتكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوار، ومواكبة التطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور ذي امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.