بقيمة 111 مليون ريال.. ترسية عقود صيانة وتشغيل 1837 مسجداً وجامعاً بجازان

كما أنهت الوزارة مشروع تركيب قواطع زجاجية للمرحلة الثانية في 100 مسجد وجامع بالمنطقة، بقيمة بلغت (4.783.080) ريالاً، في إطار رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الطاقة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أجود الخدمات لبيوت الله.