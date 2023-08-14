شاهد.. معلم يُدرّس والده في فصول محو الأمية بتبوك.. والأب: فرصة لأرافقه مشواره اليومي

أقنع المعلم بندر الحويطي والده "هليل محمد الحويطي" بالالتحاق بفصول مراكز محو الأمية التابعة لبرنامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي أطلقتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك في قطاع محافظة ضبا، والتي جاءت ضمن مشروع وزارة التعليم في محو ما تبقى من أُميّة في المملكة توافقًا مع رؤية المملكة 2030.
وقال العمّ "هليل": عندما أخبرني ابني المعلم "بندر" بأنه من ضمن المعلمين المرشحين للتدريس في مراكز محو الأمية وجدتها فرصة للالتحاق والتعلّم وأرافق ابني في مشواره اليومي للمدرسة، خصوصًا وأن فرصة التعليم لم تُتحْ لي سابقًا؛ بسبب مشاغل الحياة اليومية، ولا يوجد لدينا في القرى مراكز تهتم بتعليم الكبار.
وأضاف: سعيد جدًا بهذه الفرصة، وسعادتي أكثر بلقاء مدير "تعليم تبوك" الذي سمع بقصتي، وأتى لزيارة المدرسة، والتقى بي أنا وابني المعلم، وحضر معنا الدرس في الفصل.
من جانبه، ذكر "بندر" أن والده التحق بنفس المدرسة، لكنه فضّل أن يكون مع معلم آخر في فصل آخر؛ لتجنُّب الإحراج، ويتعلم بجدارة دون مجاملة، ولم يمنعني ذلك من مساعدته في الدروس المنزلية؛ ليتقن جميع المهارات.
وعبّر عن شكره وامتنانه للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، الذي زاره بالفصل والتقى والده ودعمه بكلمات تشجيعية له ولزملائه الدارسين وهم يتلقون التعليم في هذا السن؛ بهدف التعلّم ومحو الأمية.
والتقت "سبق" بعض معلمي هذه الحملة الصيفية وهم: محمد الفراج، ويوسف الجهني، وبسام الصبحي، وياسر اللهيبي، وأحمد السميري، والذين أبدوا سعادتهم وهم يقومون بدورهم في تعليم الدارسين في فصول مراكز محو الأمية، وقدّموا شكرهم لوزارة التعليم التي أطلقت هذه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز منطقة تبوك، ليستفيد أهالي هذه المراكز، وينالوا فرصة التعليم الذي توفره الدولة في كل مكان.
وقال د. خلف الفاضلي مدير إدارة التعليم المستمر المدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية لـ"سبق": الحملة تركِّزُ خِدْمَاتِها حاليًا في الهجر والمراكز التابعة لمحافظة ضباء؛ بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن وجودهم.
وأضاف: الحملة الآن تعتبر في نهايتها، وسيتم الاحتفال باختتام هذه الحملة نهاية هذا الأسبوع، وعدد المستفيدين من الحملة للرجال والنساء قرابة 962 أُميًا وأميةً يتم تدريسهم حصصًا تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة ومقدمة في مهارات الرياضيات، ويُمنحُ الدارس بعد إتمام البرنامج، مكافأةً ماليةً قدرها 1000 ريال، وشهادة اجتياز البرنامج لمن اجتاز المهارات بنجاح.
ولفتَ إلى أن الجهاتِ المشاركةَ في الحملة، ستنفذ برامج توعوية وإرشادية، بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات صحية، وبرامج تدريبية مهنية للمستفيدين تؤهلهم للدخول لسوق العمل.