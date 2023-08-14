شاهد.. معلم يُدرّس والده في فصول محو الأمية بتبوك.. والأب: فرصة لأرافقه مشواره اليومي

والتقت "سبق" بعض معلمي هذه الحملة الصيفية وهم: محمد الفراج، ويوسف الجهني، وبسام الصبحي، وياسر اللهيبي، وأحمد السميري، والذين أبدوا سعادتهم وهم يقومون بدورهم في تعليم الدارسين في فصول مراكز محو الأمية، وقدّموا شكرهم لوزارة التعليم التي أطلقت هذه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز منطقة تبوك، ليستفيد أهالي هذه المراكز، وينالوا فرصة التعليم الذي توفره الدولة في كل مكان.