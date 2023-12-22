مع أول أيام الشتاء.. تقلباتٌ جوية وأمطارٌ منتظرة في عديد من المناطق

بالتزامن مع دخولنا في أول أيام فصل الشتاء يوم غدٍ الجمعة 22 ديسمبر 2023م، حيث من المُتوقع أن تتأثر أجزاءٌ واسعة من المملكة العربية السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يُتوقع أن تشمل في تأثيرها 10 مناطق إدارية، على النحو التالي:
التقلبات الجوية بدأت بالفعل ساعة إعداد هذا التقرير، إذ تُظهر صور الاقمار الاصطناعية تشكُّل كميات من السحب الممطرة في سماء الأجزاء الشمالية الساحلية من منطقة تبوك الممتدة من نيوم حنى ضباء، حيث تشهد هذه المناطق تساقطاً للأمطار بشدة متفاوتة.
هذه السحب يُتوقع أن تتسع رقعتها مع ساعات صباح يوم الجمعة لتشمل بعض الأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، وخاصة مدينة ينبع، تمتد لاحقاً خلال يوم ومساء الجمعة لتشمل أجزاءً من الجوف وحائل والحدود الشمالية، مع استمرار تحرُّك حزام السحب تدريجياً نحو الجنوب، لتشمل أجزاءً من منطقة حائل مع ساعات الظهر والعصر، وتتحرّك في ساعات المساء والليلة نواحي القصيم وحفر الباطن.
ويُشير آخر التوقعات إلى بدء تأثر منطقة مكة المكرّمة وسواحلها، بما فيها مدينة جدة بفرص الأمطار اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة، وفجر وصباح يوم السبت، بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تُصحب هذه الأمطار ببعض الزخات الغزيرة أحياناً في بعض المناطق.
وتأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لامتداد منخفض جوي بارد نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط منخفض البحر الأحمر، واندفاع كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية ونشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكّل على أثرها السُحب القوية المترافقة بالأمطار.