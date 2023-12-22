مع أول أيام الشتاء.. تقلباتٌ جوية وأمطارٌ منتظرة في عديد من المناطق

ويُشير آخر التوقعات إلى بدء تأثر منطقة مكة المكرّمة وسواحلها، بما فيها مدينة جدة بفرص الأمطار اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة، وفجر وصباح يوم السبت، بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيّأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تُصحب هذه الأمطار ببعض الزخات الغزيرة أحياناً في بعض المناطق.