الكاتب عوض العمري: السعودية المساهم الأبرز عالمياً لإغاثة الدول المنكوبة

واختتم بالقول: ها هي المملكة في عهد مولاي وسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز تثبت للعالم أنها لاعب رئيس في إحلال الأمن والرخاء والسلام والإغاثة والتنمية في هذا العالم المشتعل من شرقه لغربه، وها هم أبطال البحرية السعودية يجوبون البحار لإنقاذ العالقين، وكأني أسمع من قال (من دخل السفارة السعودية في الخرطوم فهو أمن)، (وفخر وعز) يا مملكة العز، وكأن الشاعر قال فينا:

بِأَنَّـا المُطْعِمُـوْنَ إذا قَدَرْنَــا *وَأَنَّـا المُهْلِكُـوْنَ إذا ابْتُلِيْنَــا

وَأَنَّـا المَانِعُـوْنَ لِمَـا أَرَدْنَـا * وَأَنَّـا النَّـازِلُوْنَ بِحَيْثُ شِيْنَـا

وَأَنَّـا التَـارِكُوْنَ إذا سَخِطْنَـا * وَأَنَّـا الآخِـذُوْنَ إذا رَضِيْنَـا

وَأَنَّـا العَاصِمُـوْنَ إذا أُطِعْنَـا * وَأَنَّـا العَازِمُـوْنَ إذا عُصِيْنَـا