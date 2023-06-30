"الربيعة": لن يكون هناك مواقع بالمشاعر محددة لدول.. وإنما تحدد على من ينتهي أولاً في التسجيل

وأردف: " هنا اؤكد لن يكون هناك مواقع محددة لدول فالمواقع تحدد على من ينتهي اولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام القادم والهدف ان نضمن ان تكون الاستعدادات مبكره من الجميع حتى نقدم خدمة متميزه وافضل لضيوف الرحمن وبعد ذلك يتم البدء باصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس و اغلاق المسار لاصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الله وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل افضل وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على اتم الاستعداد ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم و ملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".