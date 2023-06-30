"الربيعة": لن يكون هناك مواقع بالمشاعر محددة لدول.. وإنما تحدد على من ينتهي أولاً في التسجيل

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أنه اعتباراً من امس الجمعة سيتم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445، مشيراً بأن هذا يعد تحولاً مهماً يساهم في الاستعداد المبكر.
وقال الوزير الربيعة في الحفل الختامي الذي أقامته الوزارة مساء أمس الجمعة بمقرها بمكة المكرمة تحت عنوان "ختامه مسك"، والذي تقيمه الوزارة تكريماً لكل القطاعات الحكومية والخاصة على جهودهم الكبيرة في إتمام موسم حج هذا العام: "كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام القادم لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن وأضاف هناك تواريخ مهمة جداً ضمن المخطط الزمني كما هو موضح على الشاشة، فاليوم 12 ذو الحجة 1445 الموافق 30 يونيو عام 2023 سيتم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية وهذه تعمل لأول مرة في تاريخ الوزارة وتاريخ تنظيمات الحج حتى يكون على استعدادات مبكرة جداً".
وأضاف أنه في 1 ربيع 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 يتم البدء لاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية و إتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع ثاني 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سوف يتم إطلاق معرض ومعتبر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في تاريخ 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024 والذي سوف يكون منصة متكاملة و معرضاً متكاملاً لجميع الخدمات المتاحة، والتي سوف تقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على اطلاع الخدمات المتاحة".
وأشار بأنه "بمشيئة الله في تاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير يتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر والدولة التي سوف تنهي تعاقداتها مبكراً سوف يكون لها الاولوية في اخذ الاماكن واختيار الاماكن المناسبة لها في المشاعر".
وأردف: " هنا اؤكد لن يكون هناك مواقع محددة لدول فالمواقع تحدد على من ينتهي اولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام القادم والهدف ان نضمن ان تكون الاستعدادات مبكره من الجميع حتى نقدم خدمة متميزه وافضل لضيوف الرحمن وبعد ذلك يتم البدء باصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس و اغلاق المسار لاصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الله وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل افضل وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على اتم الاستعداد ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم و ملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".
وأعرب الوزير الربيعة عن شكره لمكاتب شؤون الحج على جهودها والتزامها بالانظمة والتعليمات كما شكر أبناء وبنات الوطن الذين ساهموا في خدمة ضيوف الرحمن وقال: وصلتنا العديد من ملاحظاتكم وبلاغاتكم والتي استفدنا منها كثيراً ونعمل ان يكون حج العام القادم حجاً متميزاً مختلفاً مبني على ما تعلمنا عليه ونأمل أن يكون إن شاء الله حجاً متميزاً ويحقق طموحات الجميع ليحقق السلامة والطمأنينة لجميع حجاج بيت الله، عقب ذلك كرّم الوزير الربيعة شركات الحج والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.