"إنفاذ": أكثر من 34 مزادًا علنيًّا لبيع وتصفية 280 عقارًا بـ12 مدينة بالمملكة

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارًا، إضافة لعرض 23 عقارًا بحائل، و6 عقارات بمنطقة عسير، و34 عقارًا في منطقة نجران، و6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقارًا.