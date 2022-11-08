"الموارد البشرية" تُصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي

ويهدف الدليل إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في التحول الاستراتيجي والانتقال للدور التنظيمي والإشرافي، وتقديم خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نموذج عمل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.