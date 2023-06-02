"إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات جديدة في لبنان وسوريا وأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ويقوم المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والقاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12.500 عائلة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
كما وزع المركز أمس، 1.580 سلة غذائية، و 1.580 حقيبة نظافة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1.580 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
وفي أفغانستان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 350 سلة غذائية للأيتام والأرامل والمحتاجين في ولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 2.100 فرد بواقع 350 أسرة.
ويأتي ذلك للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.