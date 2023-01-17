"المَزارع صديقة البيئة".. تجربة غنية لزوار الباحة تُعَرّفهم بـ"حياة الفلاح اليومية"

وتحتضن "العلا" آلاف المزارع المتنوعة في صنوف أشجارها، ما بين النخيل والحمضيات؛ حيث تصل أعداد النخيل إلى 2.3 مليون شجرة على مساحة 10 آلاف هكتار، بإنتاج سنوي يتجاوز 90 ألف طن من التمور؛ فيما تحتضن المزارع أكثر من 200 ألف شجرة حمضيات على مساحة 800 هكتار.