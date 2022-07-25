وزير الطاقة يلتقي نظيره التايلندي ويستعرض أوجه التعاون بين البلدين

وبُحِثت في الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، منها: تكرير البترول، والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.