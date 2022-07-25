وزير الطاقة يلتقي نظيره التايلندي ويستعرض أوجه التعاون بين البلدين

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند سوبتانابونغ بنميشا، والوفد المرافق له.
وبُحِثت في الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، منها: تكرير البترول، والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بالإضافة إلى تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
كما تناول الاجتماع الفرص المتاحة في مملكة تايلاند في مجالَيْ الطاقة والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.