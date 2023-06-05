ريلمي تطلق نسخة جديدة من هاتفها realme C55 باللون الاخضر Rainforest

أعلنت شركة realme عن لون Rainforest الجديد لهاتف realme C55 ، الهاتف الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية والذي أطلق عليه بطل الذاكرة "256 جيجابايت". يمكنك الآن الحصول علي realme C55 Rainforest الجديد كليًا مع ذاكرة أكبر بسعة 8 + 256 جيجابايت، وكاميرا AI بدقة 64 ميجابكسل وتقنية NFC عبر الإنترنت من نون، وإكسترا، وجرير أو يمكنك العثور عليها في أقرب متجر بسعر 699 ريال سعودي.
وقدمت ريلمي - العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم - هاتف realme C55 Rainforest الإصدار الأحدث من realme C55، والذي يأتي باللون الأخضر كتصميم شبابي يتناسب مع موسم الصيف القادم. يتميز هاتف realme C55 Rainforest بمظهر منعش وجذاب، وهو شريك رائع للسفر، ويأتي بتصميم جمالي يشبه قطرات المطر على شكل خطوط مجهرية عمودية. كما يعطي لون يشعر المستخدم بالصيف وموسم السفر، ويمزج بين الوظيفية والجمال.
ويتميز الهاتف بالعديد من المواصفات حيث يأتي بكاميرا realme C55 الجديدة بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابيكسل.
كما يشتمل الهاتف على شريحة Helio G88 مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين ويعمل على realme UI 4.0 استنادًا إلى Android 13، كما أن لديه فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.
كانطلاقة للاستراتيجية الجديدة لسلسلة C، قدم realme C55 ميزات رائدة في فئته بسعر مناسب وشكل عصري مقابل 699 ريال سعودي. تم إطلاقه في 12 مارس.
ويتميز هاتف realme C55 بشاشة كاملة بحجم 6.72 بوصة FHD + مع معدل تحديث 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع، مما ينتج عنه تجربة بصرية أكثر راحة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز realme C55 بأول كبسولة صغيرة من Android، والتي يمكن لفها بذكاء حول فتحة الكاميرا المثقوبة.