ريلمي تطلق نسخة جديدة من هاتفها realme C55 باللون الاخضر Rainforest

كما يشتمل الهاتف على شريحة Helio G88 مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين ويعمل على realme UI 4.0 استنادًا إلى Android 13، كما أن لديه فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.