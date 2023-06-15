"الموارد البشرية" تعقد أولى اجتماعات مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في المملكة

يذكر أن المجالس القطاعية للمهارات انبثقت من إطار إستراتيجية سوق العمل وتم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م، بهدف تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية، وفق آلية متنوعة ومرنة تركز على سد الفجوات في المهارات المطلوبة، من خلال جمع وبناء معلومات موحدة عن القطاعات والمهارات المهنية وتطويرها والتعاون مع الجهات المختصة في المنظومة بشأن مجالات التحسين المحتملة المرتبطة بأجندة المهارات، لتشكل هذه المجالس آلية رئيسة تستخدمها مختلف الدول لمعالجة أبرز التحديات على مستوى تنمية المهارات.