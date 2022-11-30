"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة والمدينة وحائل والشمالية والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق)، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية.