طقس الخميس.. فُرَص الأمطار مهيأة بمعظم المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران؛ في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.