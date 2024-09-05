في الأسبوع الماضي.. أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي

في الأسبوع الماضي.. أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي
استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 ملايين مُصلٍ وزائر؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 483822 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 250725 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 74486 زائرًا من جنسيات مختلفة.
وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 24992 لترًا، كما تم توفير 1640 طنًا من مياه زمزم وأخذ 188 عينة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 143142 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.