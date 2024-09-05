في الأسبوع الماضي.. أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 483822 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 250725 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.