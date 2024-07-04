في جازان والشرقية وعسير.. احباط تهريب وترويج كميات من القات والشبو والحشيش

نجحت الجهات الأمنية في إحباط تهريب 183 كجم قات في جازان ومنع تهريب مادة الشبو في المنطقة الشرقية، والحيلولة دون تهريب 33 كجم من الحشيش في عسير.
تفصيلًا، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (183) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وشهدت العملية الثالثة قيام الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير بالقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.