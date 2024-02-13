"الوقيت": الدول تسعى إلى الاستفادة من تجربة السعودية في إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي

وبين أن العديد من دول العالم تسعى إلى تطوير وتحسين مدنها وجعلها مكانًا أفضل للعيش، من خلال الاستفادة من القدرات التي توفرها حلول المدن الذكية التي تعتمد على كم هائل من البيانات التي تتيحها آلاف أجهزة الاستشعار المنتشرة في أرجاء المدن، التي تعمل على جمع البيانات على مدار الساعة، لتقوم منصات المدن الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتوفير فرصة للجهات المعنية على إدارة خدماتها، والاستجابة إلى أي أحداث بكفاءة عالية، إضافة إلى تمكينها من اختبار الخدمات وتحسينها بشكل مستمر في ظل ما توفره هذه التقنيات من قدرات على التنبؤ الاستباقي وتحليل السيناريوهات المختلفة في شتى المجالات، كجودة الهواء، واستهلاك الطاقة، ومواقف السيارات المتاحة في المدينة، وحركة المشاة، وعدد المركبات على الطرق وغيرها.