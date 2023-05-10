خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.