زراعة صمام أبهر "غشائي" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب تنهي معاناة سبعينية مع جلطة قلبية ووذمة رئوية

واستطرد د. البوعلي قائلًا: إن المريضة فور وصولها إلى المستشفى خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، فأظهرت صور الأشعة المقطعية والقسطرة إصابتها بجلطة وتضيق حاد في الصمام الأبهر، فضلًا عن تجمع للسوائل بالرئة، وبعد دراسة الحالة على ضوء هذه المعطيات، توافق الفريق الطبي على إجراء عملية باستخدام القسطرة، وقد تم فيها تغيير الصمام الأبهر بصمام غشائي، وتكللت العملية التي استمرت لنحو ساعتين ولله الحمد بالنجاح؛ حيث خرجت المريضة من غرفة العمليات بوضع مستقر وأمضت "48" ساعة منومة بالمستشفى وتحسنت حالتها الصحية باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة، وقد بينت الفحوصات اللاحقة للعملية عودة الدم للتدفق بشكل طبيعي واختفاء العلامات والأعراض الناتجة عن تضيق الصمام الأبهر، مثل ألم الصدر وضيق التنفس والإغماء والإرهاق.