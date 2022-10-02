جراحة عاجلة لزراعة جهاز تنظيم ضربات قلب ينقذ حياة مريضة بتبوك

نجح أطباء القلب في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، في جراحة عاجلة لزراعة أصغر جهاز تنظيم ضربات قلب لاسلكي في العالم تم إجراؤه لمريضة كانت تعاني من بطء شديد في نبضات القلب، حضرت لطوارئ المستشفى في حالة صحية حرجة؛ حيث استغرق تركيب الجهاز للمريضة 45 دقيقة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.
وقالت "صحة تبوك": إن هذا الجهاز هو منظم ضربات القلب اللاسلكي "ميكرا"، أصغر بنسبة 93% من أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، ويُزرع جهاز "ميكرا" الحديث في القلب، من خلال قسطرة للشرايين، على خلاف أجهزة تنظيم ضربات القلب الأخرى التي تزرع من خلال الجراحة، مع توصيلها للقلب بأسلاك. ويعمل منظم ضربات القلب اللاسلكي دون استخدام أسلاك؛ مما يحول دون حدوث مضاعفات خطيرة تنشأ بمجرد تلف التوصيلات أو حدوث عدوى.
يُذكر أن عدد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي لعام 2022م، قد بلغ 4505 مرضى، وعدد حالات الخروج 4280 حالة؛ فيما بلغ عدد العمليات الجراحية وجراحة اليوم الواحد 2596 عملية، وبلغ عدد مراجعي القساطر القلبية 589 مراجعًا، إضافة إلى 58608 مراجعين للأشعة، و660743 فحصًا مخبريًّا، وإجمالي عدد المتبرعين قد بلغ 1620 متبرعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39066 مراجعًا، و57343 مراجعًا في العيادات الخارجية، كما يذكر أن مجموع عدد الوصفات الطبية 66457 وصفة.