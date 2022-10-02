جراحة عاجلة لزراعة جهاز تنظيم ضربات قلب ينقذ حياة مريضة بتبوك

يُذكر أن عدد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي لعام 2022م، قد بلغ 4505 مرضى، وعدد حالات الخروج 4280 حالة؛ فيما بلغ عدد العمليات الجراحية وجراحة اليوم الواحد 2596 عملية، وبلغ عدد مراجعي القساطر القلبية 589 مراجعًا، إضافة إلى 58608 مراجعين للأشعة، و660743 فحصًا مخبريًّا، وإجمالي عدد المتبرعين قد بلغ 1620 متبرعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39066 مراجعًا، و57343 مراجعًا في العيادات الخارجية، كما يذكر أن مجموع عدد الوصفات الطبية 66457 وصفة.